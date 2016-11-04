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Evinin önüne 5 metrelik çukur açılan Emine Nine'ye valilik ev sözü verdi

Sivas'ta müteahhitle anlaşamayınca evinin önüne 5 metrelik çukur açılan 82 yaşındaki Emine Kutluca Vali Davut Gül'ün ev sözü vermesini mutlulukla karşıladı. Emine Nine "Bugün çok güzel uyku uyudum" dedi.

Evinin önüne 5 metrelik çukur açılan Emine Nineye valilik ev sözü verdi

04 Kasım 2016 17:45

Kızılırmak Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan 82 yaşındaki Emine Kutluca'nın evinin bulunduğu sokaktaki diğer evlerin sahipleriyle görüşen müteahhit firma hak sahipleriyle anlaşma sağladı. Yaşlı kadınla da görüşen müteahhit firma evini, kat karşılığı vermek isteyen kadınla anlaşamadı. Başka hissedarları da olan evin sahipleriyle anlaşma sağlayamayan müteahhit firma evin bulunduğu sokaktaki anlaştığı evleri yıktı. Müteahhit firma yaşlı kadının evden çıkması için evin elektriğini ve suyunu kesti. Sokakta bulunan diğer evler yıkılınca Kutluca'nın evine girmek için kullandığı kapının önünde yıkımın ardından yaklaşık 5 metre yükseklikte çukur oluştu.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz talimat verdi, Vali Gül sahip çıktı
Evin suyu olmadığı için tuvalet ihtiyacını komşularında karşılayan yaşlı kadın, evinden dışarı çıkmak için komşusunun evinin bahçesini kullanarak mağdur olan yaşlı kadının durumunu kamuoyuna duyuran İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından harekete geçen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül'e talimat vererek konuyla ilgilenmesini istedi. Dün akşam Emine Nine'yi ziyaret eden Vali Gül yaşlı kadına devletin her zaman yanında olduğunu söyleyerek yaşanan sıkıntı hakkında bilgi aldı. Emine Nine'ye ev ve eşya sözü veren Vali Gül, müteahhit firma hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"Vali geldi, çok mutlu oldum"
Vali Davut Gül'ün kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Emine Nine," Sebep olanlardan Allah razı olsun. Valimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bana ev tuttular, tuttukları evin eşyalarını düzecekler" dedi. Ev konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aylardır uyuyamadığını ifade eden Emine Nine,"Bugün çok iyi uyudum. Allah işlerini rast getirsin" diye konuştu. Haberin kamuoyunda yer almasının ardından müteahhit firma yetkilisinin Emine Kutluca ile görüştüğü ancak herhangi bir anlaşma sağlanamadığı, Kutluca'ya müteahhit firmanın 2+1 ev sözü verdiği ancak daha yerine getirmediği öğrenildi.

Etiketler: Emine Kutluca, Vali Davut Gül


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