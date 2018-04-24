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Evinin yandığını gören kadın balkona çıkarak yardım istedi

Zonguldak'ta 3 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı. Evinin yandığını görünce balkona çıkarak yardım isteyen ve baygınlık geçiren kadın vatandaşlar tarafından ambulansa taşındı.

Evinin yandığını gören kadın balkona çıkarak yardım istedi

24 Nisan 2018 10:42

Mithatpaşa Mahallesi Rahmet Sokak üzerinde saat 07.40 sıralarında 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Şenol ve Dilek Sarı çiftine ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çocuklarını okula gönderdikten sonra yangını fark eden Dilek Sarı, balkona çıkarak yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 

Evinin yandığını gören Dilek Sarı, sinir krizleri geçirdi. Bayılan kadın, vatandaşlar tarafından ambulansa taşınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. 

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.  

Barış Doğan
 

 

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