Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Evinize hırsız girerse hemen ortalığı toplamayın

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, hırsızın girdiği ev sahibinin, hemen evi toparlama telaşına girmemesi gerektiğini duyurdu.

Evinize hırsız girerse hemen ortalığı toplamayın

27 Haziran 2018 09:44

Resmi internet sitesinde, bir vatandaşın, 'Evime hırsız girdiğinde ne yapmalıyım?' sorusunu cevaplandıran Kriminal Daire Başkanlığı, olay yeri incelemesinin hırsızlık şüphelisinin yakalanması için hayati önem taşıdığını bildirdi. 

"EV YA DA İŞ YERİNİ PANİKLE TOPARLAMADAN DURUMU POLİSE BİLDİRİN"

Açıklamada şöyle denildi: "Öncelikle panik yapmadan en kısa sürede durum 155 Polis hattına bildirilmelidir. Olayın gerçekleştiği mekânın ve bağlantılarında (balkon, bahçe) hiçbir şeye dokunulmadan orijinal haliyle korunması gerekir. Çünkü olay yeri inceleme uzmanlarının tespit edeceği bulgular dış etkenlerden dolayı farkında olmadan yok olabilir veya bozulabilir. Bu nedenle olay yerine girilmemeli, başkalarının da girmesine izin verilmemelidir. Evin ya da işyerinin dağınıklığı toplanmamalı, mekân orijinal hali ile muhafaza edilmelidir. Eğer acil bir tedbir dolayısı ile yapılan bir değişiklik var ise alınan tedbirler olay yerine gelen görevlilere bildirilmelidir." 

Etiketler: asayiş, hırsızlık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç