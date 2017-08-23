Evinizi satmak mı, kiralamak mı daha kazançlı?

Emlak yatırımı amacıyla satın alınan bir dairenin satışından mı yoksa kiralamasından mı daha fazla kazanç elde edileceği konusunda, uzmanlar her iki yaklaşımın da artıları ve eksileri olduğuna dikkat çekiyor. Bir başka deyişle, bu sorunun “doğru” ya da “yanlış” olarak verilebilecek tek bir yanıtı bulunmuyor. Diğer yandan evini yüksek bir fiyatla satışını gerçekleştirmek ile kiraya vererek uzun vadede yatırımının geri ödemesini elde etmek isteyenlere yol gösterecek bazı etkenler değerlendirilebilir. Emlak yatırımını doğru şekilde değerlendirmek isteyenlerin dikkatle yanıt araması gereken konular şu şekilde sıralanabilir:

Evinizi satmak ne zaman kârlı bir yatırım olur?

Emlak yatırımı amacıyla alınan dairenin satışının gerçekleşmesi durumunda, elde edilecek miktarı yeni bir konut alımı için birikim olarak planlaması mümkün oluyor. Aynı zamanda, kiralama durumunda karşılaşılacak evin bakımını yapmak, birtakım ev sahibi yasal hakları içine giren konuları yerine getirmek gibi zorunluluklarla karşılaşma riski düşecektir. Bununla birlikte evi kiraya verdikten sonra kiracının kira bedelini zamanında ödemesini takip etmek, aksi durumlarda hukuki süreçlerle ilgilenmek zorunluluklarına gerek kalmayacaktır.

Tüm bu gerçekler bir yana, evinizin bulunduğu bölgenin emlak fiyat trendlerini incelemeden satışa çıkarmamak önem taşıyor. Şehir merkezinde, ulaşım kolaylığına sahip veya sosyal donatıları yüksek bir konut projesindeki daireler kolay kolay değer kaybetmezken; söz konusu niteliklere sahip olmayan dairelerin bulunduğu bölgelerle ilgili araştırmayı daha geniş çaplı tutmak ev satış zamanına karar vermek açısından değer taşıyor. Gelecek yıllarda ulaşım yatırımı yapılacak bölgeler arasında yer alan, kentsel dönüşüm kapsamına giren bir ilçede bulunan veya kentsel dönüşüm kapsamındaki ilçede bulunmasa dahi bulunduğu yapı nedeniyle riskli bina olma özelliğine sahip olan, yakın çevresinde hastane, okul gibi yapıların yapılması planlanan dairelerin satışını gerçekleştirmek için bir müddet beklemek daha doğru bir karar olabiliyor. Bugünkü değerinden daha yüksek satış fiyatına ulaşabilecek bir dairesi olanlar için, belirledikleri bekleme süresi içinde konutlarını kiraya vermeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: Zingat.com