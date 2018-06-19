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Evkur Yeni Malatyaspor 25 Haziran’da Malatya’da toplanacak

Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran Pazartesi günü Malatya’da toplanacak.

Evkur Yeni Malatyaspor 25 Haziranda Malatyada toplanacak

19 Haziran 2018 23:33

Süper Lig’deki ikinci sezonuna hazırlanan sarı-kırmızılı kulüpte gözler hazırlık kampına çevrildi. Teknik Direktör Erol Bulut, Sportif Direktör Ali Ravcı ve yönetim kurulunun ortak kararla şekillendirdiği yeni sezon hazırlık kampı programı doğrultusunda sarı-kırmızılı takım 25 Haziran Pazartesi günü Malatya’da toplanacak.

Sarı-kırmızılılar Malatya’da 5 günlük sağlık kontrolleri ve kampa hazırlık aşamasından sonra ilk etap çalışmaları için Bolu Termal Tesisleri'ne geçecek. Bolu’da 15 gün kamp yapmayı planlayan Malatya temsilcisinin, ikinci etap kampını ise Düzce Topuk Yaylası’nda gerçekleştireceği belirtildi. Evkur Yeni Malatyaspor’da Türkiye dışı bir kamp programının ise programda olmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren ve yeni sezon için tekrar anlaşma yapılmayan Aytaç Kara, Mateus Doria ve Gilberto Oliveira dışında diğer oyuncuların tamamının kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi.  

Mehmet Türel
 

 

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