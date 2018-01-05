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Evkur Yeni Malatyaspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı

Evkur Yeni Malatyaspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında 3 genç yeteneği renklerine bağladı.

Evkur Yeni Malatyaspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı

05 Ocak 2018 17:27

Geleceğin takımını kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig takımı Elazığspor’dan Berk Yıldız, TFF 2. Lig ekibi Mersin İdmanyurdu’ndan Gökhan Akkan ve TFF 3. Lig ekibi Düzyurtspor’dan Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna kattı.

3 futbolcunun da takımın Antalya kampına katılacakları açıklandı.

GEVREK: GELECEĞE YÖNELİK TRANSFERLER

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, aldıkları oyuncuların geleceğe yönelik transferler olduğunu söyledi.

Transfer ettikleri 3 futbolcunun da geleceğe dönük yetenekli futbolcular olduğunu kaydeden Gevrek, “Berk olsun, Gökhan olsun, Mustafa olsun bunlar genç ve yetenekli futbolcular. Bu transferleri geleceği düşünerek yaptık. Nasıl geçmişte bir Azubuike, bir Rahman Buğra, ya da bir Sadık’ı genç kontenjanından bugün buralara getirdiysek, bu oyuncular da tecrübe kazandıktan sonra kulübümüze uzun yıllar hizmet edecektir diye düşünüyorum. Taraftarımız rahat olsun takımımızı güçlendirecek transferleri yapacağız. Bu oyuncular söylediğim gibi geleceğin takımını kurmaya yönelik oyuncular” dedi.

KULÜPLERİNDEKİ PERFORMANSLARI

Elazığspor’dan transfer edilen Berk Yıldız ligin ilk yarısında 16 resmi müsabakada görev yaptı. Erol Bulut’un istediği genç oyuncu orta sahada görev yapıyor.

Mersin İdmanyurdu’dan kadroya katılan 1998 doğumlu Gökhan Akkan ise savunmada görev yapıyor ve ligin ilk yarısında takımıyla 16 resmi karşılaşmaya çıktı.

1997 doğumlu olan Mustafa Eskihellaç ise Düzyurtspor formasıyla ligin ilk yarısında 19 maçta görev yaptı ve 8 gol kaydetti.

Mehmet Türel

 

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