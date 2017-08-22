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Evkur Yeni Malatyaspor 3 oyuncuyla yollarını ayırdı

Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Sarı-siyahlı kulüp, mevcut kadrosundaki 3 isimle daha yollarını ayırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor 3 oyuncuyla yollarını ayırdı

22 Ağustos 2017 16:19

Kadrosuna en son Sadio Diallo, Arturo Mina ve Batuhan Altıntaş’ı katan Evkur Yeni Malatyaspor, Ahmet Aras, Sunday Mba ve Ayite ile yollarını ayırma kararı aldı. Karar futbolculara tebliğ edilirken, 3 futbolcunun da valizini toplayıp, tesislerden ayrıldığı açıklandı.

Evkur Yeni Malatyaspor kadrosundan 3 oyuncuyla daha yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-siyahlı kulübün, Sivasspor maçından sonra Sunday Mba, Ayite ve Ahmet Aras’a kendilerine kulüp bulmalarını istediği belirtildi. Kadrosuna yeni isimler takviye ettikçe gözden çıkarılan oyuncuları bir bir gönderen Malatya ekibinde daha önce Ferhat Kiraz, Caner Arıcı, Mehmet Sak, Osman Fırat, Sezer Özmen, Yiğitcan Erdoğan, Sedat Ağçay, Vedat Kapurtu, Amutu, İrfan Başaran ve Hakan Canbazoğlu ile yollar ayrılmıştı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın Mina, Sadio ve Batuhan transferinden sonra ‘gönderin’ dediği oyuncular haftanın ilk çalışmasında da yer almadı. Bu oyuncuların yönetimle İstanbul’da bir görüşme gerçekleştireceği ve kulüpten alacakları karşılığında bonservisleri uygun bir bedel sayılıp takımla ilişkilerinin kesileceği öğrenildi. Geçen yılki kadrosundan 11 futbolcu gönderen Evkur Yeni Malatyaspor kadrosuna 13 yeni takviye yaptı. Alınacak yerli alternatif oyuncularla birlikte bu rakamın transfer dönemi bitene kadar 16’ya çıkması bekleniyor. 

Mehmet Türel

Etiketler: Yeni Malatyaspor


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