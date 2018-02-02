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Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor karşısında puan arayacak

Evkur Yeni Malatyaspor yarın saat 16.00’da deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının son çalışmasını yaparak maç saatini beklemeye başladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor karşısında puan arayacak

02 Şubat 2018 23:39

Sarı kart cezalısı Godson Azubuike ve sakatlığı bulunan Issiar Dia, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde kısa bir ter antrenmanı yapan sarı-kırmızılılarda hedef Antalyaspor maçını kazanıp 4 haftalık puan serisini sürdürmek. Teknik Direktör Erol Bulut’un Antalya maçı kadrosunda zorunlu değişikliğin dışında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği, orta sahayı Aytaç, Murat ve Diallo üçlüsünden kuracağı öğrenildi. Yarınki maçta yeni transferlerden Doria’nın kadroda olacağı belirtilirken, golcü Gilberto’nun ise maçı tribünden izleyeceği bildirildi.

Antalya Stadyumu'nda yarın saat 16.00’da oynanacak olan Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını Cüneyt Çakır yönetecek.

Mehmet Türel
 

 

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