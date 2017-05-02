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Evkur Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçını bekliyor

Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’in 31. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Evkur Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçını bekliyor

02 Mayıs 2017 17:18

Geçen hafta sahasında Göztepe’yi mağlup ederek ligin kalan son 4 haftasına en yakın rakibinin 5 puan farkla önünde lider olarak giren sarı-kırmızılılarda hedef mutlak galibiyet. Karşılaşmanın son çalışmasını Bandırma’da yapan Malatya temsilcisinde sarı kart cezalısı Murat Akça ve sakat oyuncular Jonathan Ayite ile Ferhat Kiraz yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Bandırma deplasmanına hareket öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir maça çıkacaklarını belirten Teknik Direktör İrfan Buz, oyuncularını da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Buz, Yiğitcan ve Eren’e ilk on birde şans verecek

Buz’un Bandırmaspor karşısında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Murat Akça’nın yerine savunmada Yiğitcan Erdoğan’a, sakat olan Ayite’nin yerine ise forvette Eren Tozlu’ya ilk on birde şans vermesi bekleniyor.
Bandırmaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’in ilk yarısında 14. haftada Malatya’da karşılaşmış, maçı Bandırmaspor Atabey Çiçek’in ayağından bulduğu golle 1-0 kazanmıştı.

Bandırmaspor - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı Ankara bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 

Mehmet Türel

Etiketler: Bandırmaspor, Evkur Yeni Malatyaspor


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