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Evkur Yeni Malatyaspor Bursa yolcusu

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Bursa yolcusu

16 Şubat 2018 19:45

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü 13.30'da deplasmanda karşı karşıya geleceği Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Öğleden sonra Nurettin Soykan Tesisleri’nde taktik ağırlıklı bir antrenman yapan sarı-kırmızılılarda, golcü futbolcu Khalid Boutaib de takımla birlikte çalıştı. Faslı futbolcunun Bursaspor kafilesine dahil edileceği ve zorlu maçta tek devre görev verileceği bildirildi.

Malatya temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor yarın sabah Bursa’ya gidecek ve müsabakanın son çalışmasını burada yapacak.

Bursaspor maçının Malatya’daki son antrenmanı öncesi İHA’ya değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, zorlu bir maçtan puan alıp dönmek olduğunu ifade ederek, "Bursaspor ile zorlu bir maça çıkacağız. İki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Bizde tek eksik Khalid. Onu da Bursa’ya götüreceğiz. Eğer maç istediğimiz gibi giderse tek devre oynatmayı planlıyoruz. Yeni oyuncumuz Gilberto fizik olarak sahada uzun süre kalacak durumda değil. O yüzden iki futbolcumuzu değişmeli kullanabiliriz. Bursaspor güçlü ve dikkat edilmesi gereken bir ekip. Umarım bizim maçımızda günlerinde olmazlar. Tabi biz de özellikle bu tür maçlarda rakiplerimize zorluklar yaşatan bir takımız. Oraya en az 1 puan için gidiyoruz" dedi.

 

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