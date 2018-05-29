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Evkur Yeni Malatyaspor Erol Bulut’u sildi

Evkur Yeni Malatyaspor’da Antalyaspor ile görüştüğü iddia edilen Erol Bulut ile kulüp başkanı Adil Gevrek arasında iplerin kopma aşamasına geldiği bildiriliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Erol Bulutu sildi

29 Mayıs 2018 13:37

2 yıllık sözleşme ve maaşında iyileştirme talebine olumsuz yanıt almasının ardından kulüple bağlarını koparan Erol Bulut’un sözleşmesi devam ederken Antalyaspor ile görüşmesine oldukça sinirlendiği öğrenilen Adil Gevrek’in yeni teknik adam için kolları sıvadığı öğrenildi. 

Gevrek’in yönetim kurulundaki arkadaşlarına, “Erol Bulut sözleşmesi devam ederken başka bir kulüple görüşerek etik davranmamıştır. Ayrıca Antalyaspor kulübü de yakışık almaz bir davranış sergilemiştir. Erol Hoca çok istiyorsa gidebilir, ama bunu bizimle paylaşması daha doğru olur” dediği iddia ediliyor. 

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Gevrek’in Erol Bulut defterini kapattığı ileri sürülürken, tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecekleri ifade edildi.

Tudor iddiası 

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni teknik adam konusunda harekete geçtiği ileri sürülüyor. Malatya ekibinin, geçen sezon Galatasaray’ı çalıştıran Igor Tudor ile ilgilenmeye başladığı iddia ediliyor.
Udinese’yi çalıştıran Tudor’un İtalyan kulübüyle ayrılma aşamasına geldiği ve yeniden Türkiye’de çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.  

Mehmet Türel

Etiketler: erol bulut, Yeni Malatyaspor

 

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