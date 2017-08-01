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Evkur Yeni Malatyaspor, Ferhat Kiraz ile yollarını ayırdı

Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, sol bek oyuncusu Ferhat Kiraz ile yollarını ayırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Ferhat Kiraz ile yollarını ayırdı

01 Ağustos 2017 13:38

Kamp çalışmasının ardından futbolcuların izne ayrıldığı sarı-siyahlılarda, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda tecrübeli sol bek oyuncusu Ferhat Kiraz ile yollar ayrıldı. Yönetimle karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığı belirtilen Ferhat, geçen sezon devre arasında geldiği sarı-siyahlı takımda yaşadığı şansız sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir görüntü ortaya koyamamıştı. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün bu ayrılıktan dolayı Ferhat’a ekstra bir ücret ödemeyeceği belirtildi. Bu arada Malatya temsilcisi daha önce anlaşmaya vardığı Aston Villa takımının sol bek oyuncusu Aly Cissokho'yu İstanbul’a getirdi.

Daha önce ön protokol yapılan Cissokho ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi. 

Mehmet Türel


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