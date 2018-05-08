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Evkur Yeni Malatyaspor şansızlığına üzülüyor

Evkur Yeni Malatyaspor 3 topunun direkten döndüğü Göztepe maçında kaçırdığı galibiyete üzülüyor. Sportif Direktör Ali Ravcı, sezonun en iyi oyunlarından birini oynadıklarını ancak 3 puanı alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor şansızlığına üzülüyor

08 Mayıs 2018 15:45

Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalarak puanını 40 yapan Evkur Yeni Malatyaspor’da kaçan galibiyetin üzüntüsü hakim. 

Karşılaşmada bir pozisyonda yaşanan ‘çizgiyi geçti mi’ tartışmaları Teknik Direktör Erol Bulut’un tepkisine neden olurken, genç teknik adam 2 puanın kendilerinden alındığını söyledi. 

Zorlu geçen müsabakayı İHA’ya değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, hak ettikleri 3 puanı alamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

“Ne yazık ki direkleri geçemedik” 

Sezonun en iyi oyunlarından birini sergilediklerini belirten Ravcı, “Göztepe karşısında galibiyeti hak eden bizdik. Ama ne yazık ki direkleri geçemedik. Tabi bir de tartışmalı pozisyon var. Görüntüleri televizyondan bir kez daha izlediğimizde sanki tamamının geçtiği görülüyor. Ancak biz buna rağmen maçın tartışmasız üstün olan tarafıydık. Bazen futbolda bu tür maçlar olabiliyor. İyi oynuyorsunuz ama topu o 3 direk arasına atamıyorsunuz. Bence sezonun en iyi oyunlarından birini oynadık. Bütün futbolcularımızı kutluyorum. Bilindiği gibi ligde kalmayı daha önce garantilemiştik. Bu anlamda da teknik heyet ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Sene başında koyduğumuz hedef ligde kalmaktı, bunu da başardık. Tabi lig henüz bitmedi. Önümüzde Galatasaray maçı var. Biz kimin hangi pozisyondan olduğuna bakmadan çıkıp elimizden geleni yapmaya çalışacağız” diye konuştu.  

Mehmet Türel

Etiketler: Evkur Yeni Malatyaspor

 

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