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Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı Dialiba’ya çiçek verdi

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı, cuma günü 3 kişi tarafından saldırıya uğrayan golcü futbolcu Dialiba’ya çiçek verdi.

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı Dialibaya çiçek verdi

11 Aralık 2016 13:25

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, konunun her türlü takipçisi olunacağı belirtildi. Aynı zamanda taraftarlar da Senegalli golcüye destek vermek için antrenmana gelerek oyuncuya çiçek verdi.
Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği, Evkur Yeni Malatyaspor’un yaptığı son antrenmanı ziyaret ederek, Dialiba’ya çiçek verdi.

Taraftarın jesti karşısında oldukça duygulandığı gözlenen Dialiba, Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal’a teşekkür etti.

Soysal ise yaptığı açıklamada, olayın kabul edilebilir bir tarafının olmadığını söyleyerek, taraftarın sempatisini kazanmış, attığı gollerle takımın başarısında büyük pay sahibi olmuş Dialiba’ya sonuna kadar destek olacaklarını ifade etti.

“Bu kişiler kesinlikle tribünümüzden değil”
Soysal, Malatya’nın herkese karşı misafirperver bir il olduğunu belirterek, “AVM’de nedeni bilinmeyen saldırıyı anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Kim ve kimler olduğunu bilmiyoruz bu şahısların. Ancak şu açık ki, bu kişiler kesinlikle tribünümüzden değil. Dialiba’ya bunu anlattık. Bu olayı yapan şahıslar tamamen macera arayan kendi bilmez şahıslar. Malatya her zaman misafirine sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir” dedi. 

Mehmet Türel

Etiketler: Yeni Malatyaspor


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