Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: “Biz bunu hak etmedik"

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Bandırmaspor’a deplasmanda 5-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, Pazartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde hafif bir yenileme çalışması yapan sarı-kırmızılılarda morallerin bozuk olduğu gözlendi.

Antrenmanın başında takımı saha ortasında toplayan Teknik Direktör İrfan Buz, alınan yenilgi ve kalan son 3 haftayla ilgili kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Futbolcularını, "Başınızı kaldırın ve dik durun" diyerek uyaran Buz, “Bu takımı buralara siz getirdiniz. Sezon başında astronomik bütçelerle lige giren rakiplerimiz arasında en az şans bize tanınırken, siz Yeni Malatya ismini en tepeye yazdınız. Ben sizlerle her zaman gurur duydum ve bundan sonra da duymaya devam edeceğim. Biliyorum, en az sizler de benim kadar üzüntülüsünüz. Gösterilen tepkilere karşı moraliniz bozuk ama bu işi yapacak olanlar da sizlersiniz. Sezon bittiğinde Malatya ismini şampiyon yazdırıp, isimlerinizin önüne yıldız koyacağınızdan zerre kadar şüphem yok. Bu takım şampiyon olacak. 3 maç ise 3 maç, gidip kazanacağız” dedi.

"Bunu anlamış değilim"

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrfan Buz, havaalanında takıma gösterilen tepkiyi aşırı olarak yorumlayarak, “Lider takımsın polis eskortuyla götüreceksin, taşlanacaksın, ana avrat küfür edilecek, maksat nedir ben bunu anlamış değilim” dedi.

"Hiçbir futbolcu teknik adam böyle kaybetmek istemez"

Çok kötü oynayarak, farklı bir yenilgi aldıklarını belirterek sözlerine başlayan Buz, “Golleri çok erken yedikten sonra penaltı kırılma anıydı. Orada futbolcumuz penaltıyı atamadı. İkinci yarıya çıktığımızda tabi moral motivasyon kolay değildi. Atmak istedik, birkaç pozisyonumuz vardı ama sonuçta kaybettik, bu olayı da bitirdik. Önümüzde çok önemli 3 tane müsabakamız var. Hemen Adana Demir müsabakasına hazırlanmamız gerekiyor. Tabi futbolda her şey olabilir de, dün akşam yaşadığımız üzücü bir olay var. Şimdi bakın arkadaşlar biz burada şerefli, namuslu ve elimizden gelen her şeyi yaparak, özellikle futbolcularımız 57 puanla buralara getirdi. Bu takım lider. Eğer bir takım liderse kaybedebilir de, her şey olabilir. Örnekleri vereyim ben size, Boluspor takımı 4-0’lık Şanlıurfa mağlubiyetinden sonra bizimle karşılaştı ve biz onları 5-1 kendi sahalarında yendik. Fakat taraftarları çağırdı onlara destek verdi. Aynı şekilde Eskişehirspor. Eskişehirspor takımı Manisaspor’dan 5 tane yemiştir, kaldı ki Mustafa Denizli döneminde de kendi sahasında Manisaspor’dan 4 yemiştir. Buna rağmen taraftar çağırmıştır destek vermiştir. Şimdi hiçbir futbolcu, yahut da teknik adam öyle kaybetmek istemez" diye konuştu.

Malatya ekibini teknik patronu daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak üzücü tarafta şu var, diğer taraftarımızı tenzih ediyoruz, dün akşam havaalanında karşılanıyoruz. Protesto edebilirsiniz, ancak ana avrat küfrederek bu futbol takımını polis eskortuyla tesislere kadar getirip, burada da taşlanacak kadar bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu kadar da değil arkadaşlar. Maç kaybetmiş olabiliriz. Ama unutmayın ki bu Malatya’nın takımı. Eğer benim takımımda yabancı futbolcu Pereira, Mallorca’da daha önce taşlandı mı, hiç zannetmiyorum. Bu çocukların psikolojik durumlarını düşünün şimdi. Destek böyle mi olur. Kaldı ki 2 puan önde bir lider takım olarak geliyoruz buraya. İnanın bu çok üzücü. Diğer taraftarlarımızı burada tenzih ediyorum. Nasıl yüzümüze bakarak teknik direktörüne, futbolcularına, yönetimine küfür ediyor, 4 gün evvel de bizleri göklere çıkarıyor, bu olmamalı arkadaşlar. Bizim futbolcularımız çok şereflidir. Ben hepsini çok iyi biliyorum, hepsiyle de gurur duyuyorum. Ne olursa olsun bu takıma destek olunması gerekiyor. Nerede vardır bu. Lider takımsın, polis eskortuyla götüreceksin, taşlanacaksın, ana avrat küfür edilecek, maksat nedir ben bunu anlamış değilim. Kesinlikle yakıştıramadım ve kesinlikle bu bizim için çok üzücü bir yara. Ben teknik direktör olarak bugün bunu burada net bir şekilde söylüyorum, biz şampiyon olacağız. Biz inanıyoruz, inanarak buraya geldik, 3 tane maçımız var. Sivas maçı hesaplanmıyor. Niye hesaplanmıyor. Belki biz Sivas’ı Sivas’ta yeneceğiz. Futbolda her şey olabiliyor. Tamam kötü günümüzde olabiliriz. 4 gün evvel bu takım çok iyi futbol oyandı. Demek ki olabiliyor futbolda. 4 gün sonra yine maçımız var. Toparlanıp Adana Demirspor’u yenip, içeride Boluspor’u yenip Sivas’a gittiğimiz zaman neden biz bunları yapamayalım. Şimdiye kadar yaptık. Bu kadar değil arkadaşlar, biz 15-20 puan arkadan gelmiyoruz. 2 puan farkla bu ligin lider takımıyız.”

Mehmet Türel