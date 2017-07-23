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Evkur Yeni Malatyaspor transferde 5 futbolcu daha alacak

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Boluspor’u 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Her zaman söylüyorum hazırlık maçları hiçbir zaman ölçü olamaz. Ama en azından bu hazırlık maçları da sezona hazırlanmak için önemli" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor transferde 5 futbolcu daha alacak

23 Temmuz 2017 15:16

Bolu’da sarı-siyahlı takımın oynadığı hazırlık maçını izleyen Gevrek, maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını kaydeden Gevrek, "Her zaman söylüyorum hazırlık maçları hiçbir zaman ölçü olamaz. Ama en azından bu hazırlık maçları da sezona hazırlanmak için önemli. Bugün de kampın iyi geçtiğini, takımın hazır olduğunu gördük. Tabii ki burada şunu söyleyeyim, takımımızın şu anda yüzde 40, yüzde 35’ini izlediniz. Daha gelecek 5 tane önemli transferimiz var. İnşallah o transferlerle beraber daha hazır ve daha güçlü bir takım oluruz. Bunun için hazırlık maçı ölçü değil ama önemli" dedi.

"Bu centilmenliği göstermemiz lazımdı"

Gevrek, transfer olduktan sonra eski kulübüne geri gönderilen Kaan Kanak transferine de açıklık getirerek, "Eskişehir camiası büyük bir camia. Şehir takımı ve bu sene de özellikle taktire şayan bir şekilde takımlarına sahip çıktılar. Şu an zor durumda olan Eskişehirspor’un bizden böyle bir talepleri oldu. Biz de yapmış olduğumuz transferden vazgeçtik. O anlamda da bu centilmenliği göstermemiz lazımdı. Kendilerine inşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

"5 tane daha transferimiz olacak"

Transfer hakkında da konuşan Gevrek, "Daha öncede söyledim, 6 tane önemli isim alacağız diye. Bunlardan bir tanesi Barazite. 5 tane daha transferimiz olacak inşallah. Bu transferlerle beraber inşallah takımımızı daha güçlü hale getireceğiz” diye konuştu.

"Stadımızı yetiştirmeye çalışıyoruz"

Yeni stadın sezona ilk maçına yetişip yetişmeyeceğine dair sorulan bir soruyu da cevaplayan Gevrek, "Öncelikle şunu söyleyeyim, Malatya’da oynamak istiyoruz. Yeni stadımızı yetiştirmeye çalışıyoruz, inşallah Malatya’da oynamak istiyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanımız olsun, Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun stadın yetişmesi için kendileriyle görüştük. Bizler yetiştirmenin çabası içerisindeyiz" diyerek sözlerini tamamladı. 

Mehmet Türel

Etiketler: Evkur Yeni Malatyaspor, transfer


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