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Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadını Antalyaspor maçında açacak

Henüz hazır olmadığı için ligin ilk maçına yetişmeyen Malatya Stadyumunun, Süper Lig’in 3. haftasındaki Antalyaspor maçında açılacağı belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadını Antalyaspor maçında açacak

11 Ağustos 2017 16:44

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nü yazılı olarak bilgilendirerek, 26 Ağustos’taki Antalyaspor müsabakasının yeni stadyumda oynanacağını paylaştı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’ne gönderdiği bilgilendirme metninde şu ifadeler yer alıyor:

"5 Ağustos Cumartesi 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapmış olduğu 27 bin 44 seyirci kapasiteli Malatya Stadyumunda TFF 2016-2017 İlhan Cavcav Futbol sezonunda ilk maç olan Osmanlıspor futbol müsabakasının oynanması için hazırlıklar tüm hızıyla devam etmektedir. Ancak Evkur Yeni Malatyaspor’un 2016-2017 futbol sezonundan almış olduğu kendi sahasında 1 maç seyircisiz oynama cezasının ilk maça denk gelmesi nedeniyle 13 Ağustos’taki Osmanlıspor müsabakasının seyircisiz olarak İnönü Stadı’nda oynanmasına, 26 Ağustos 2017 Cumartesi tarihinde saat: 20.00’de oynanacak Antalyaspor futbol müsabakasının ise coşkulu Malatyaspor taraftarıyla bütünleşerek yeni stadın açılışının taraftarın gücüyle beraber Malatya Stadyumunda oynanması TFF ve diğer yetkili kurumlarca uygun görülmüştür." 

Mehmet Türel


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