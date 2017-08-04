Diğer
Kategoriler

Evkur Yeni Malatyaspor yıldız transferine devam edecek

Yeni sezon başlamadan kadrosunu önemli ölçüde tamamlamak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor transferi alacağı 3 oyuncuyla büyük oranda noktalayacak.

Evkur Yeni Malatyaspor yıldız transferine devam edecek

04 Ağustos 2017 14:24

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in “5 baba transfer yapacağız” sözünden sonra Necar Barazite ve Aly Cissokho’yu renklerine bağlayan sarı-siyahlılarda gözler alınacak diğer 3 yıldız isme çevrildi. Bir stoper, bir orta saha ve bir de forvet oyuncusunu kadrosuna katacak sarı-kırmızılı takım, bu üç ismi de direkt 11’de oynayabilecek futbolcular arasından seçecek. Bugüne kadar transferde 800 bin Euro ile 1 milyon Euro arasında maliyetler harcayan kulüp, diğer 3 ismi kadrosuna katabilmek için ekonomik olarak şartları zorlayacak. 1.3 milyon Euro’ya kadar çıkmayı düşünen sarı kırmızılı yönetim, 2 gün sürecek TSYD Turnuvası’ndan sonra yeniden harekete geçecek ve hafta içi 2 ismi daha kamuoyuna duyuracak.

Yeni transferlerden sadece 4’ünün lisansı çıkarılabildi

Öte yandan son olarak kadrosuna kattığı Turgut Doğan Şahin ile birlikte bu sezon 10’uncu dış transferine imza atan Evkur Yeni Malatyaspor bu oyunculardan şu ana kadar yalnızca Khalide, Farnolle, Issam ve Necar’a lisans çıkarabildi. 7 gün sonra başlayacak Süper Lig öncesi kulüp müdürü Selçuk Günaydın tüm lisanları yetiştirmek için düğmeye basarken, özellikle yabancı futbolcuların evraklarının hazırlanma işleminin uzun sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Türel

Etiketler: Evkur Yeni Malatyaspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!