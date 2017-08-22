Diğer
Kategoriler

Evkur Yeni Malatyaspor’da Arturo Mina sevinci

Evkur Yeni Malatyaspor’da Sivasspor yenilgisinin ardından gözler yeni transferlere çevrildi.

Evkur Yeni Malatyasporda Arturo Mina sevinci

22 Ağustos 2017 13:52

Antalyaspor ile oynanacak 3. hafta maçında sahadaki yerini alması beklenen Ekvadorlu Arturo Mina’nın Yalçın’la birlikte ortaya koyacağı uyum merak ediliyor. 

Sivasspor karşısında oyunsal anlamda üstün gözükürken, Murat Akça’nın Kone’yi arkasında unutmasıyla kalesinde golü gören Evkur Yeni Malatyaspor’da savunmadaki sıkıntı Mina ile çözülmesi planlanıyor.

Savunmaya gerekli takviyelerin yapılmamasından dolayı Yalçın’ın yanında Murat Akça’ya şans vermek zorunda kalan teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın yeni transfer Arturo Mina’nın fiziksel olarak hazır olmasından dolayı bu oyuncuyu hafta içi yapılacak çalışmalarda takıma uyumlu hale getirmeyi planlıyor. Ekvadorlu oyununun fiziksel olarak idman eksiğinin bulunmaması, teknik heyeti sevindirirken, tecrübeli stoperin Yalçın, Cissokho ve Issam ile taktik çalışmada göstereceği uyum belirleyici faktör olacak. Bir başka yeni transfer Sadio Diallo’nun ise en az 10 günlük bir yoğun idman programına ihtiyacı olduğu, bu oyuncunun da bazı maçlarda kısa kısa süre alarak hazır hale getirileceği öğrenildi. 

Mehmet Türel

Etiketler: antalyaspor, Arturo Mina


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç