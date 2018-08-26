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Evkur Yeni Malatyaspor’da başkan Gevrek takımdan memnun

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Kayseri deplasmanından beraberlik çıkararak puanını 7’ye yükselten Evkur Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanı Adil Gevrek, takımın gidişatından memnun olduğunu ifade etti.

Evkur Yeni Malatyasporda başkan Gevrek takımdan memnun

26 Ağustos 2018 14:02

Spor Toto Süper Lig'e mağlubiyetsiz başlayan Evkur Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, Kayserispor maçını İHA’ya değerlendirdi. Başkan Gevrek, Kayserispor'un güçlü bir rakip olduğunu söyleyerek, "Kaysersipor'dan puan çıkarmak hakikaten zor. Onlar da tıpkı bizim gibi kompakt oynayan bir takım. Maçın her iki devresinde de yakalamış olduğumuz net pozisyonlar var. Ancak bu pozisyonları değerlendirmedik. Olayın sevindirici tarafı yenilerle eskilerin kaynaşarak ortaya bir takım olgusunun çıkmış olması. Bu tablo önümüzdeki haftalar öncesinde bizleri daha da memnun ediyor" dedi.

"Ligin ilk 3 haftasında gerçekten güçlü takımlarla oynadık"

Başkan Gevrek, ligin ilk 3 haftasında güçlü takımlarla karşılaştıklarını da kaydederek, "Bakıldığında ligin ilk 3 haftasında gerçekten güçlü takımlarla oynadık. Bu maçlar sonucunda 7 puan toplamak oldukça önemli. Tabi bu ligde kolay zor ayrımı yapmak yanlış olur. Biz yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Ben teknik heyetimize, futbolcularımıza ve yine her zaman olduğu gibi bu deplasmanda da bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizim için lig önümüzdeki haftalarda daha güzel neticelere gebe olacak" diye konuştu.  

Mehmet Türel
 

 

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