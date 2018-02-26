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Evkur Yeni Malatyaspor’da Dori ve Mina formayı kaptı

Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 22. haftasında oynadığı Kardemir Karabükspor maçını 3-1 kazanırken, defans oyuncuları Arturo Mina ve Matheus Doria sergiledikleri performansla formayı kaptılar.

Evkur Yeni Malatyasporda Dori ve Mina formayı kaptı

26 Şubat 2018 11:58

Ligin 21. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında Mina’nın, bu hafta da Doria’nın köşe vuruşundan gelen topu ağlarla buluşturması sarı-kırmızılılara altın değerinde puanlar kazandırırken, gollerin sahibi bu ikili teknik heyetin vazgeçilmesi oldu.

Sarı kart cezalısı Sadık Çiftpınar’ın yokluğunda forma giyen ve maçın ilk golünü atan Doria’nın performansı olukça beğenilirken, Teknik Direktör Erol Bulut’un 23. haftada deplasmanda oynanacak Atiker Konyaspor maçında da sahaya Mina-Doria ikilisini sürebileceği öğrenildi.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımda bir diğer kart cezalısı Chebake’nin de cezasını tamamlayıp takıma dönmesi savunmadaki forma rekabetini oldukça kızıştıracak.

Chebake’nin cezalı olduğu 3 hafta da 1 hafta Seth’e, 2 hafta ise Rahman Buğra’ya sağ bekte görev veren Bulut’un bu hafta nasıl bir tercihte bulunacağı merak konusu.

Bulut’un bir diğer isim tercihi konusunda zorlanacağı mevkiinin de orta saha olması bekleniyor. Form düşüklüğünden dolayı bu hafta yedeğe çektiği Azubuike’yi uyaran Erol Bulut’un Nijeryalı oyuncuya formasını yeniden verip vermeme konusunda ikilemde kaldığı öğrenildi. Sarı kırmızılılarda Karabük karşısında Azubuike’nin yerine Gineli Sadio Diallo forma giymişti. 

Mehmet Türel
 

Etiketler: dori, Evkur Yeni Malatyaspor, mina

 

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