Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular iddialı

Sarı-kırmızılı futbolcular Issam Chebake ve Rahman Buğra Çağıran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başladıklarını belirten Chebake, “Sezona iyi bir başlangıç yapmayı istiyorduk. Nitekim öyle oldu. Oynadığımız 3 maçta 7 puan topladık. Kayseri’de aldığımız beraberliğin önemi, Konyaspor karşısında alacağımız galibiyetin ardından daha iyi anlaşılacak. Takım içerisinde rekabetin oluşmasının hepimiz açısından önemi var. Bu bizleri daha üst seviyelere taşıyacaktır. Rekabet idmanlardaki performansımızı da artıracak. Antrenmanlarda daha iyi olan maçlarda formayı daha çok hak eder. Bu sezon sonunda başarıya ulaşabilmemiz için evimizde oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Konya maçı zorlu bir müsabaka olacak. Kaliteli futbolculardan kurulu ekipler. Bizimde hedeflerimiz var. Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Lig uzun bir maraton. Alacağımız galibiyet belki bazı şeyleri değiştirmeyebilir. Gelecek adına bir şeyler söylemek için henüz çok erken” diye konuştu.

“Her mevkide olmak güzel bir şey”

Orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise iyi gidişatlarını sürdürmek istediklerini ifade ederek, “Burada 3. sezonumu yaşıyorum. Takım içerisinde güzel arkadaşlığımız var. Ligin ilk üç haftasını geride bırakırken topladığımız puanlarla başarılı bir grafik çizdiğimizi düşünüyorum. Bu başarının altında takımdaşlık ruhu yatıyor. Sezona çok güzel başladık. İyi futbol oynayarak güzel sonuçlar aldığımız için mutluyuz. Bu aralar joker oyuncu gibi değerlendiriliyorum. Bu durum beni etkilemiyor. Saha da her mevkide olmak güzel bir şey. Nerede oynarsam oynayayım en iyisini yapmaya çalışıyorum. İllaki her futbolcunun içinden geçen bir mevkii vardır. Takımımın başarısı için nerede görev yapmam gerekiyorsa orada görev yapmaya hazırım” dedi.

“Geçen yıl yaptığımızın üstünü yapmak istiyoruz”

Hedeflerinin geçen yılki sıralamalarının üzerine çıkmak olduğunu kaydeden Rahman, “Gerçekçi olmak gerekirse, geçen yıl ne yaptıysak biraz daha onun üzerinde bir şeyler yapmamız lazım. Ligi biraz daha üst seviyelerde bitirebilmenin bizim için daha doğru olduğunu düşünüyorum. İleriye daha sağlam ilerleyebilmek için bunun bizim için güzel bir hedef olduğunu düşüyorum. Konyaspor maçına iyi hazırlanıyoruz. Bu zamana kadar da taraftarımız bizlere çok güzel destek verdiler. Onların sayesinde bu puanları aldık diyebilirim. Onların yanımızda olduğunu hissedebilmek çok güzel. Cuma akşamı sahada bizim üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rakibimizin eksik yönlerini çalışıp bunların üzerine giderek inşallah Cuma günü sahadan güzel bir skor almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Mehmet Türel