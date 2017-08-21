Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolculara 1 gün izin

Ligin ikinci haftasında deplasmanda Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da, Sivas'tan pazar sabahı dönülebildiği için oyunculara maç sonrası izin vermeyen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 1 günlük haftalık izni pazartesi gününe aldırdı. Bugünü izin yaparak değerlendiren futbolcular ve teknik heyet, yarın saat 17.30’da Antalyaspor maçı hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Yeni transferler Arturo Mina, Batuhan ve Sadio Diallo’nun da takımla birlikte idmanlara katılacağı açıklanırken, teknik heyetin bu oyuncuları Antalyaspor maçına hazır hale getirmek için ekstra antrenmanlar yaptıracağı öğrenildi. Sahasında oynayacağı Antalya maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçı kazanarak Sivas yenilgisini telafi etmeyi planlıyor.