Diğer
Kategoriler

Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolculara 1 gün izin

Süper Lig’in ilk iki haftasını 3 puanla kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına 1 gün ara verdi.

Evkur Yeni Malatyasporda futbolculara 1 gün izin

21 Ağustos 2017 17:26

Ligin ikinci haftasında deplasmanda Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da, Sivas'tan pazar sabahı dönülebildiği için oyunculara maç sonrası izin vermeyen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 1 günlük haftalık izni pazartesi gününe aldırdı. Bugünü izin yaparak değerlendiren futbolcular ve teknik heyet, yarın saat 17.30’da Antalyaspor maçı hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Yeni transferler Arturo Mina, Batuhan ve Sadio Diallo’nun da takımla birlikte idmanlara katılacağı açıklanırken, teknik heyetin bu oyuncuları Antalyaspor maçına hazır hale getirmek için ekstra antrenmanlar yaptıracağı öğrenildi. Sahasında oynayacağı Antalya maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçı kazanarak Sivas yenilgisini telafi etmeyi planlıyor.  

Etiketler: cem uzan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç