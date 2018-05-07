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Evkur Yeni Malatyaspor’da gelecek 3 yılın projesi hazır

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde kalarak zoru başardıklarını belirterek, “Tabii çok mutluyuz. Bu işi ekibimle başardık. Önümüzdeki sezon için yönetimle oturup konuşmamız lazım. Ben Malatya şehrini çok sevdim. Önümüzdeki 3 yıla dair de bir proje hazırladım. Ancak söylediğim gibi yönetimle oturup konuşmalıyız” dedi.

Evkur Yeni Malatyasporda gelecek 3 yılın projesi hazır

07 Mayıs 2018 14:10

Evkur Yeni Malatyaspor’daki ilk sezonunda ligde kalma hedefini gerçekleştiren Teknik Direktör Erol Bulut, yeni sezon planları ve takımın ligde kalmasıyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu.

“Zoru başardık” 

Ligin 32. haftasında oynanan A. Alanyaspor - Osmanlıspor maçının sonucuna göre ligde kalmalarının kesinleştiğini hatırlatan Bulut, “Tabii çok mutluyuz. Bu işi ekibimle başardık. Futbolcularım da güzel işlere imza attılar, onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya ilk geldiğimde işimin kolay olmadığını biliyordum ve öyle de oldu. Dışarıdan farklı, içeriden çok farklı bir tabloyla karşılaştık. Tabii birçok işle uğraşmamız gerekiyordu. Bazen sabahlara kadar uyumadık. Ekipteki arkadaşlar ‘Hocam hadi uyuyalım, yarın devam ederiz’ diyorlardı. Bunun adına ister fedakarlık deyin, ister ‘sizin işiniz’ deyin. Bizim bu takım için bunu yapmamız gerekiyordu. Allah’a şükür hedefimizi tutturduk. Zoru başardık. Emeği geçen kulüp çalışanları, yönetim, futbolcularım ve taraftara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Eğer bu şehir devam etmemi isterse, seve seve” 

Bulut, kulüpteki geleceğiyle ilgili de konuşarak şunları söyledi:
“Önümüzdeki sezon için yönetimle oturup konuşmamız lazım. Eğer çalışmak isterlerse devam ederiz. Yok eğer ‘seninle devam etmeyi düşünmüyoruz’ denilirse de buna saygı duyarım. Ben önümüzdeki 3 yıla dair bir proje hazırladım. Bu projeyi yönetime sunacağım. Bu proje kulübün transfer planlamasından, bütçesine, kurumsallaşmasından, alt yapısına kadar geniş bir proje oldu. Tab,i bir de şu var, ben Malatya şehrini çok sevdim. Eğer bu şehir devam etmemi isterse, seve seve. Ancak söylediğim gibi yönetimle oturup konuşmalıyız. Bundan sonra daha çok çalışmalıyız. Öyle her sene 10 futbolcu getirip, 10 futbolcu göndererek bir sistem oluşturamazsınız.”  

Mehmet Türel
 

 

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