Evkur Yeni Malatyaspor’da Kayserispor mesaisi başladı

Ligin 33. haftasında İstanbul deplasmanında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin son haftasında Kayserispor'u konuk edecek.



Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde start verdi. Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Issam Chebake, Arturo Mina, Eren Tozlu, Michael Pereira, Okechukwu Godson Auzubuike ve Adem Büyük katılmadı.



Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda istasyon çalışmasının ardından futbolcular, yarı alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.