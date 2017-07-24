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Evkur Yeni Malatyaspor’da Sağlam 6 futbolcuyu gözden çıkardı

Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, 6 futbolcuyu gözden çıkardı.

Evkur Yeni Malatyasporda Sağlam 6 futbolcuyu gözden çıkardı

24 Temmuz 2017 14:50

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Nace Barazite ve Jonathan Ayite’nin de çalışmalara katıldıkları belirtildi. Kampta oynanan son hazırlık maçında yönetimden transfer isteyen Teknik Direktör Sağlam’ın yeni sezon için düşünmediği oyuncuların isimlerini de kafasında netleştirdiği ifade edildi. Boluspor ile oynanan maçın ardından yönetime, “Çok eksiğimizin olduğu kesin. Dolayısıyla lige de çok fazla zamanımız kalmadı. Bu kısa zaman içerisinde bu eksiklerimizi gidermek zorundayız” sözleriyle mesaj gönderen Sağlam’ın kamptaki oyunculardan en az 6’sını göndermeyi düşündüğü öğrenildi.

Teknik Direktör Sağlam’ın bu sözlerinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran yönetimin daha önce anlaşma sağladığı oyunculara Türkiye gelerek kampa katılmaları konusunda çağrıda bulunduğu gelen bilgiler arasında.
Bu arada sarı-siyahlı takımın Düzce Topuk Yaylası kampı sürüyor. Kampa en son katılan isimler Ayite ve yeni transfer Barazite oldu. Yeni takımıyla ilk çalışmasına çıkan Barazite, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra yardımcı antrenör eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı. 

Mehmet Türel

Etiketler: Evkur Yeni Malatyaspor


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