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Evkur Yeni Malatyaspor'da Sağlam’dan futbolcularına askeri eğitim

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor güç depolamaya devam ediyor.

Evkur Yeni Malatyasporda Sağlamdan futbolcularına askeri eğitim

21 Temmuz 2017 14:16

Sarı siyahlıların, güç ve dayanıklılık çalışması askeri eğitim kamplarını aratmadı. Bazı futbolcuların ağır çalışma temposundan dolayı zorlandığı belirtildi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalışan Malatya ekibinde, yeni transferlerin idmanlarda hırslı ve istek oldukları belirtilirken, son transfer Barazite’nin ise henüz kampa katılmadığı ifade edildi.

“Göndereceğimiz bazı isimler olacak”
Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan takımın sportif direktörü Ali Ravcı, 15 gün sürecek Düzce Topuk Yaylası’nda verimli bir kamp geçirdiklerini ifade etti. Yeni transferlerin de katılmasıyla birlikte kadro şekillenmesinin daha eken olacağını kaydeden Ravcı, “Düzce’de kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının yanı sıra hazırlık maçları da oynayacağız. Bolu’da gerçekleştirdiğimizi ilk etap kampımız kazasız belasız geçti. Düzce kampımızın da sakatlıksız ve sorunsuz geçmesini temenni ediyorum. Burada kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının yanı sıra 3 de hazırlık maçı yapacağız. İlk maçımızı yarın Boluspor ile oynayacağız. Hocamız yeni transferler ve göndermeyi planladığı futbolcuların son durumuna bu maçta bakacak. Göndereceğimiz bazı isimler olacak. Tabi futbolda bu tür durumlar hep var, bundan sonra da olacak" dedi.

"Yerli oyuncu transferinde de üzerinde durduğumuz birkaç isim var"
Transferlerle ilgili olarak da konuşan Ravcı, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Takımın dokusuna uyacak, kaliteli isimleri transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu doğrultuda Barazite gibi kaliteli bir ismi transfer ettik. Bu oyuncu Ertuğrul Hocamızın da çok istediği bir oyuncuydu. Bunun dışında görüştüğümüz ve imza aşamasına geldiğimiz isimler var. Oynayacağımız hazırlık maçları ne durumda olduğumuzu bize gösterecek. Yerli oyuncu transferinde de üzerinde durduğumuz birkaç isim var. Umarım bu oyuncularla anlaşma sağlanır ve kadromuzu daha da güçlendiririz” diye konuştu. 

Mehmet Türel


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