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Evkur Yeni Malatyaspor’dan orta sahaya takviye

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Evkur Yeni Malatyaspor’dan kadroya bir takviye daha geldi. Sarı-kırmızılılar, Mısır ligine transfer olan Azubuike’nin yerine orta sahaya Ganalı Sulley Muniru'yu takviye etti.

Evkur Yeni Malatyaspordan orta sahaya takviye

29 Ağustos 2018 12:10

Malatya temsilcisinin geçen sezon Steaua Bükreş, bu sezon başında ise Portekiz'in Tondela takımında forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Sulley Muniru ile 2 yıllığına anlaştığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Ganalı Sulley Muniru ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve orta saha oyuncusunun Malatya’ya gelerek takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi. 

Evkur Yeni Malatyaspor transferde Ömer Şişmanoğlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Donald, Guilherme ve Aleksic'i kadrosuna katmıştı.  

Mehmet Türel

 

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