Diğer
Kategoriler

Evkur Yeni Malatyaspor’dan Rodallega ve Arturo Mina atağı

Süper Lig’deki ilk sezonunda iddialı bir kadro kuran Evkur Yeni Malatyaspor, stoper ve forvet arayışlarını hızlandırdı. Sarı-siyahlı kulüp, Trabzonspor’un golcüsü Rodallega ve Ekvador Milli Takımı'nın stoperi Arturo Mina için girişimlerini hızlandırdı.

Evkur Yeni Malatyaspordan Rodallega ve Arturo Mina atağı

13 Ağustos 2017 13:17

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın defans, orta saha ve forvet bölgeleri için transfer istemesi üzerine harekete geçen Malatya ekibinin, River Plate forması giyen 27 yaşındaki Ekvador Milli Takımı'nın stoperi Arturo Mina ile anlaştığı iddia ediliyor.

Sarı-siyahlı yönetimin ayrıca Trabzonspor’un golcüsü Rodallega için de teklifini sunduğu ve bu futbolcudan haber beklediği öğrenildi.

Transfer görüşmelerinde iki bölge için yoğun bir görüşme trafiği içinde olan Malatyaspor, iki önemli ismi kadrosuna katmaya çok yakın.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ismi geçen iki oyuncuyla da görüşmelerinin devam ettiğini belirtirken, Arturo Mina’nın bonservis sorununu çözmek için uğraştıklarını, Rodallega için ise bordo-mavili yönetimin bu transfere izin vermesini beklediklerini söyledi.

Bu transferin önündeki tek engel bu futbolcunun bonservis ücreti”

Forvet ve savunmaya takviye yapmaları gerektiğini kaydeden Gevrek, “Arturo Mina ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu transferin önündeki tek engel bu futbolcunun bonservis ücreti. Bu sorunu çözer çözmez Arturo Mina ile sözleşme imzalayacağız. Rodallega için de girişimimizi sürdürüyoruz. Trabzonspor, bu futbolcuyu satmak için yeni bir forvet oyuncusu almak zorunda. Dolayısıyla biz Trabzonspor’un o bölgeye transfer yapmasını bekliyoruz. Bakalım, umarım bu iki transferi bitirir ve takımımıza çok yetenekli iki oyuncu kazandırırız” diye konuştu. 

Mehmet Türel


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç