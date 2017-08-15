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Evkur Yeni Malatyaspor’dan transfer açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, “Ekvatorlu Arturo Mina’yı Türkiye’ye bekliyoruz, Welliton için görüşüyoruz” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspordan transfer açıklaması

15 Ağustos 2017 15:34

Süper Lig’deki ilk sezonunda iddialı bir kadro kuran Evkur Yeni Malatyaspor, stoper mevki için anlaşmaya vardığı Ekvatorlu Arturo Mina’nın Türkiye’ye gelmesini bekliyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın defans, orta saha ve forvet bölgeleri için transfer istemesi üzerine harekete geçen Malatya yönetiminin, River Plate forması giyen 27 yaşındaki Ekvator Milli Takımının stoperi Arturo Mina ile her konuda anlaştığı belirtildi.

Sarı siyahlı kulübün Basın Sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, Arturo Mina ile anlaştıklarını, bu futbolcuyu Türkiye’ye beklediklerini ifade etti. Başarılı savunma oyuncusunu Türkiye’ye beklediklerini kaydeden Gündüz, “Arturo Mina ile görüşmelerimiz neticesinde anlaşmaya vardık. Ancak bonservisiyle ilgili netleştiremediğimiz bir durum vardı, transfer de bu yüzden biraz gecikti. Şimdi futbolcuyu Türkiye’ye bekliyoruz. Özellikle savunma, orta saha ve forvete takviye yapma gibi bir düşüncemiz var. Arturo da geçmişte Türkiye’de birkaç kulübün listesine girmiş bir futbolcu. Bu futbolcuyla resmi sözleşme imzalar isek büyük bir iş başarmış oluruz” diye konuştu.

Kayserispor’dan ayrılan golcü oyuncu Welliton ile de görüşmelerinin sürdüğünü belirten Gündüz, “Biliyorsunuz Welliton Kayserispor’dan ayrıldı. Biz futbolcu için görüşme kararı aldık. Kayserispor yönetimiyle bir görüşmemiz oldu. Eğer bu transferi gerçekleştirir isek forvet hattımızı güçlendirmiş olacağız. Welliton hocamızın da istediği bir oyuncu. Bakalım inşallah takımımıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu iki oyuncuyu renklerimize bağlarız” ifadelerini kullandı. 

Mehmet Türel 

Etiketler: Arturo Mina, Yeni Malatyaspor


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