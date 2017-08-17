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Evkur Yeni Malatyasporlu futbolculardan lig değerlendirmesi

Evkur Yeni Malatyaspor’un yabancı oyuncuları Issam Chebake ve Khalid Boutaib basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolculardan lig değerlendirmesi

17 Ağustos 2017 14:10

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan defans oyuncusu Chebake ve Osmanlı karşısında 2 gol kaydeden Khalid, iddialı konuştular.

Takımın maç oynadıkça daha hazır hale geleceğini kaydeden Chabake, Sivassor maçının zor geçeceğini ifade etti.

Takımın maç oynadıkça daha hazır hale geleceğini belirten Issam Chebake, “Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bize biraz zaman lazımdı. Hala biraz zamana ihtiyacımız var. Takımımız her geçen gün daha da iyi olacaktır. Seyircisiz olmasına rağmen sezonun ilk maçı olması bizim açımızdan en büyük motivasyon kaynağıydı. Tabi seyircimiz olsaydı durum o zaman daha farklı olurdu. Nasıl başlarsak öyle gideceğimizi bildiğimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyordu. Şuan da yüzde 100 hazırım. Sadece hepimizin maç eksiği var. Futbolcunun kendisini en iyi hazır olduğunu hissetmesi için maç oynaması gerekir. Her oynanan maçtan sonra daha iyi performans yakalayacağımıza inanıyorum. Sivasspor ilk hafta kayıp ettiği puanların telafisini arayacaktır. Bizim açımızdan da zor bir maç olacak. Sonuç olarak ilk hafta kazandığımız 3 puana bir 3 puan daha eklemeye çalışacağız” İfadelerini kullandı.

“İlerleyen maçlarda yine gol atmaya da çalışacağım”

Osmanlıspor maçında takımının kazanmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Yeni Malatyaspor’un santraforu Khalid Boutaib ise “önemli olan kaç gol attığım değil, takımın 3 puan almasıdır” dedi. Khalid, “2 gol atıp takımımın galip gelmesinde büyük rol oynadığım için tabi ki çok mutluyum. Benim için önemli olan kaç gol attığım değil, takımımın 3 puan kazanmasıdır. Zaten gol atmak benim bu benim işim. Üzerimde herhangi baskı yoktu. Her zaman takımım için daha çok çalışacağım. İlerleyen maçlarda yine gol atmaya da çalışacağım. İlk maçta takım içerisinde uyum olmadığı konusuna kesinlikle katılıyorum. Fransa liginde oynamış arkadaşlarımla beraber burada yine çok iyi adaptasyon ortamı yakaladık. Gol krallığında ilk sırada yer almak gibi yarış içerisinde değilim. Sadece çok iyi oynayıp gol atarak takımımın kazanmasını istiyorum hepsi o kadar” diye konuştu. 

Etiketler: Chabake, Malatyaspor


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