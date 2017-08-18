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Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Arturo Mina’ya havaalanında karşılama

Süper Lig’e 3-1’lik Osmanlıspor galibiyetiyle başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da transferde anlaşmaya varılan ve resmi imza için İstanbul’a gelen Ekvadorlu oyuncu Arturo Mina’yı havaalanında bir grup sarı-siyahlı taraftar karşıladı.

Evkur Yeni Malatyasporun yeni transferi Arturo Minaya havaalanında karşılama

18 Ağustos 2017 14:22

Adı Antalyaspor ve Alanyaspor takımlarıyla da anılan River Plate forması giyen Arturo Mina, Atatürk Havaalanı’nda Malatyalı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine verilen sarı-siyahlı atkıyı alarak poz veren başarılı stoper ‘Türkiye’ye Yeni Malatyaspor için geldim’ diyerek, tartışmalara da son noktayı koydu.

27 yaşındaki stoper Arturo Mina’nın sağlık kontrolünün ardından akşam saatlerinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Mina ve Sadio Dallo transferleri için geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “İstediğim oyuncular, bize gelirse gücümüze güç katarlar. Bekliyoruz, umarım bu transferler gerçekleşir” demişti. 

Mehmet Türel

Etiketler: Arturo Mina, Malatyaspor


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