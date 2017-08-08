Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferlerinden iddialı mesajlar

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ikili, yeni sezona hazır olduklarını belirtti. Golcü oyuncu Turgut Doğan Şahin, yeni sezonda iyi futbol izletmek istediklerini belirterek, “Yeni Malatyaspor, bu yıl Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi. Sezon hazırlıklarımız da bir aydır devam ediyor. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Aslında ben takıma geç katılmama rağmen kamp çalışmalarında arkadaşlarımın birbiriyle uyumlu olduğunu gördüm. Kampın gayet iyi geçtiğini onlarla da konuştum. Şuan takım içerisindeki ortam gayet iyi. Süper Lig’e tam hazır olamasak da biraz daha vaktimizin olduğunu düşünüyorum. Bu, zaman içerisinde daha çok çalışıp hazırlanacağız. Ankara’da oynadığımız kupa maçlarında skor pek ilgilendirmese bile bizim açımızdan oyun olarak iyi oynadık. Son oynadığımız müsabakada oyun ve mücadele yönünden hocamız şuan memnun. Bu hafta ligin ilk maçına çıkacağız. İnşallah hem taraftarlarımıza, hem medyaya ve tüm camiaya güzel futbol izlettirebilmek için çalışıyoruz. İnşallah sezonumuz iyi bir şekilde başlar” dedi.

Şahin: “Gol bulma yollarındaki sorun illaki çözülecektir”

Gol noktasındaki sorunun çözüleceğine inandığını kaydeden Turgut, “Gol bulma yollarındaki sorun illaki çözülecektir. Gelecek transferlerimiz de olacak ama bu uyum sorunu diyebilirim. Şuan birbirini tanımayan futbolcular var. Öteki transfer edilecek arkadaşlarımız da geldiği zaman uyum sorununu da biran önce çözdüğümüzde ceza sahası içerisinde iyi işler yapacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Cissokho: “Fizik olarak iyiyim ve gün geçtikçe gücüm de artıyor”

Sarı-siyahlı takımın yeni transferlerinden Aly Cissokho ise fizik olarak iyi durumda olduğunu belirtti. Cissokho, “Takıma bilindiği üzere geç katıldım. Fizik olarak iyiyim ve gün geçtikçe gücüm de artıyor. Öncelikle diğer oynadığım ülkelerden sonra yeni projeye girişmek istedim. Başkanımızla konuştuktan sonra bu projenin çok olumlu ve iyi bir proje olacağını düşünerek Yeni Malatyaspor’a geldim. Türkiye Ligi'ni Fransa ve İngiltere’de top oynarken takip ediyordum. Türkiye futbolu sadece benim tarafımdan değil, tüm dünyadan takip edilen, buraya gelen diğer yabancı oyuncularla, yeni projelerle ve taraftarların coşkusuyla her yerde bilinen bir lig” diye konuştu.

Mehmet Türel