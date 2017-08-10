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Evlat katili baba tutuklandı

Üsküdar'da cinnet getirerek 2 çocuğunu öldüren 1 çocuğunu da yaralayan baba Arslan Güleryüz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlat katili baba tutuklandı

10 Ağustos 2017 16:02

Üsküdar'da cinnet getiren baba Arslan Güleryüz, oğulları Ahmet ve Onur G.'yi bıçaklayarak öldürmüş, diğer oğlu Orçun G.'yi yaralamıştı. Olayın ardından kayıplara karışan baba, polis ekipleri tarafından Kadıköy'de yakalanmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Arslan Güleryüz, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli, hakimlikteki ifadesinde, "Eşim beni senelerdir doldurdu. Çocuklarımın ve Sefer Güleryüz'ün DNA testi yapılmasını istiyorum. Çocuklarımın benden olmadığını düşünüyorum. Ağabeyim olan Mustafa Güleryüz bana daha önce 'Çocuklarını kes, hacının kapısının önüne at' dedi. Hacı dediğimiz de amcamdır. Ekleyeceğim bir husus yoktur" ifadelerini kullandı. Şüpheli Arslan Güleryüz, sulh ceza hakimliğince "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" ve "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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