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'Evlatlarımız için kamera konmalı'

İhlas Medya’nın ‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası’ kampanyası aileleri umutlandırdı. Birçok aile uygulamanın başlatılması için belediyelere çağrıda bulundu.

Evlatlarımız için kamera konmalı

25 Mart 2018 07:33

İhlas Medya kuruluşları olan Türkiye Gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) ‘çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun’ çağrısına ailelerden destek geldi. Onlarca ebeveyn, bu anlamlı kampanyanın bir an önce hayata geçirilmesi için belediyelere çağrıda bulundu. Son zamanlarda gittikçe artan çocuk istismarı, kaçırılma olaylarının önüne geçilmesini isteyen aileler, kameraların caydırıcı olabileceğini ifade etti. Bu yöntemle zanlıların kolaylıkla tespit edilebileceğini belirten aileler “Çocuklarımızın parklarda güvenle oynayabilmeleri için herkes bu kampanyaya destek olmalı” dedi. Böyle bir uygulamanın çok önemli olduğunu belirten Pınar Beşiktepe “Parkların çevresi kapalı değil. Her yaş grubundan çocuklar burada oyun oynuyor. Bazen gözden kaçabilecek şeyler yaşanabiliyor. Bunun takip edilmesi ya da kötü bir şey olduğunda dönüp izlenmesi çok önemli. Şu anda böyle bir sistem mevcut değil. Bence evlatlarımızın güvenliği için bir an önce uygulamaya konmalı” diye konuştu. Anne olan Aysun Deniz de “Parklarda güvenlik kamerası bulunmaması büyük problem. Çocuklar bazen gözümüzün önünde olmuyor. Böyle bir çalışma yapılsa çok iyi olur. Parklarda güvenliğin artırılması gerekli” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi

Etiketler: çocuk parkı, ihlas medya, kamera

 

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