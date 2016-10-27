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Evlendiği kız düğün gecesi 5 aylık hamile çıktı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, düğün sonrası eşiyle birlikte evine gitmek üzere yola çıkan damat, hayatının şokunu yaşadı. Yolda rahatsızlanan gelinin 5 aylık hamile olduğunu öğrenen damat boşanma ve tazminat davası açtı.

Evlendiği kız düğün gecesi 5 aylık hamile çıktı

27 Ekim 2016 20:52

İzmir’de pideci ustası olarak çalışan M.E. (26), görücü usulüyle tanıştığı Karacasulu F.K. (21) ile 2 gün 3 gece devam eden düğünle dünya evine girdi. 8 Ekim 2016 tarihinde gelin F.K’nın yaşadığı Karacasu’ya bağlı Ataköy Mahallesi’nde yapılan kına gecesinin ardından 9 Ekim tarihinde ise oğlan evi olan Denizli’nin Tavas ilçesinde düğün yapıldı.

Düğünün ardından eşiyle birlikte İzmir’deki evine gitmek üzere yola çıkan damat M.E’nin dünyası, gelin F.K’nın rahatsızlanıp en yakın hastaneye gitmeleriyle karardı. Doktorların müdahalesinin ardından “Müjde, eşiniz 5 aylık hamile” yanıtını alan M.E. neye uğradığını şaşırdı. 3 gün önce nikah kıydığı karısının 5 aylık hamile olduğunu öğrenen damat M.E., soluğu kızın ailesinin evinde aldı. F.K’yı ailesine teslim eden M.E., düğünde yaptığı takılara da el koyarak evden ayrıldı. Emniyete giderek şikayetçi olan M.E., hızlı bir şekilde boşanma işlemlerini başlattı. Büyük bir mağduriyet yaşayan M.E.; gelin F.K ve ailesi hakkında da tazminat davası açtı. 

Etiketler: damat


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