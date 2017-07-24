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Evlendikten 47 yıl sonra düğünlerini yaptılar

Sivas’ta ailelerinin rızası olmadığı için kaçarak evlenen Boyraz çifti, tam 47 yıl sonra düğünlerini yaptı.

Evlendikten 47 yıl sonra düğünlerini yaptılar

24 Temmuz 2017 09:23
Evlendikten 47 yıl sonra düğünlerini yaptılar - Tıkla İzle

Sivas geçtiğimiz gün çok farklı bir düğüne ev sahipliği yaptı. Sofular Mahallesinde gerçekleştirilen kır düğününde gelin 64 damat ise 73 yaşındaydı. Düğünde davetliler arasında gelin ve damadın çocukları ile çok sayıdaki torunları da vardı. Düğünde önce davetliler düğüne şahitlik etmek ve eğlenmek için düğün alanında toplandı. Davetlilere meşhur Sivas köftesi ikram edildi. Davul ve zurna eşliğinde Sivas oyunları oynandı. Düğünde gelin ve damadı tanımayanların evlenenlerin kimler olduğunu anlaması mümkün olmadı. Çünkü gelin tüm ısrarlara rağmen gelinlik giymedi.

47 yıl gecikmeli düğün


İlginç düğünün hikayesi şu şekilde. Geçmişte Sivas’ta yaşayan İzzet Boyraz, çok sevdiği Seher Boyraz ile nişanlandı. Ancak İzzet Boyraz’ın o dönemlerde maddi durumu iyi olmadığı için Seher Boyraz’ın annesi bir türlü evlenmelerine izin vermedi. Bunun üzerine Boyraz çifti engellemelere rağmen kaçarak evlendi. Ancak düğün yapamadan dünya evine girdiler. Boyraz çitinin çocukları tam 47 yıl sonra anne ve babalarına büyük bir sürpriz yaparak memleketleri Sivas’ta 47 yıl gecikmeli bir düğün tertipledi.

"Kaçırmadı, ben kaçtım"

Seher Boyraz, annesi istemediği için 47 yıl önce kaçarak evlenmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Onu çok seviyordum. Parası olmadığı için annem vermedi. Bende kaçtım. Düğün yapamamıştık. Şimdi çocuklar böyle bir düğün hazırlamış. Çok mutlu oldum” dedi. İzzet Boyraz da eşini çok sevdiğini belirterek 47 yıl sonra da olsa düğünlerinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Boyraz çifti ilerleyen yaşlarına rağmen kendi düğünlerinde davetlilerle birlikte halay çektiler. 

Onur Erden - Göktürk Fırat


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