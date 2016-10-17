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Evlendikten sonra kilo alımına dikkat

Gelinlik provalarında kilolarından mutsuz olan gelinlerin birçoğunun soluğu diyetisyende aldığını belirten Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, evlendikten sonra da kilo alımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Evlendikten sonra kilo alımına dikkat

17 Ekim 2016 11:15

Gebze Medical Park Hastanesinden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, zorlu sürecin evlendikten sonra başladığını dile getirerek, "Düğüne kadar her şey kontrol altında ama peki ya sonrasında? Her şey o büyük önemli gün içindi. Peki sonrasında neden kilo artışları başlıyor? Hedef düğünde iyi görünmekken, sonrasını düşünmüyoruz hiç. Aslında zorlu süreç o noktada başlıyor" dedi.

"Artık mutfaktan sorumlu bakan olduğunuzu fark edin"
Küçük, "Evinizin mutfağından artık siz sorumlu olacaksınız. Bu yüzden evlilik öncesi kazandığınız alışkanlıklar eşinizle ve ilerde çocuklarınıza yani ailenize de sağlıklı beslenme konusunda fayda sağlayacaktır. Örneğin; sağlıklı pişirme yöntemlerini öğrenmeye bu dönemde ağırlık verebilirsiniz. Market alışverişlerine giderken alışveriş listesi yaparak hem gereksiz harcamalardan hem de gereksiz kalorilerden uzak durabilirsiniz. Market alışverişi yaparken özellikle abur cubur ürünler almamaya dikkat edin. Alışveriş yaparken etiket okumayı alışkanlık haline getirmeniz sizin daha bilinçli bir tüketici olmanıza yardımcı olur" diye konuştu.

Mutfakta kültür dayanışması
Kişinin, eşinin yeme kültürü ve alışkanlıkları arasındaki farkı en kısa zamanda anlamaya çalışmasının önemli olduğunu kaydeden Küçük, "Böylece mutfağınızda sevdiği besinlerden formda lezzetler hazırlayarak formunuzu korumaya destek olabilirsiniz. Kendi alışkanlıklarımız ve yeme zevkinizi eşinizinki ile birleştirerek yeni yemek tarifleri geliştirip, sadece ikinize ait sağlıklı bir yemek zevki oluşturabilirsiniz. Akşam yemeği hazırlarken masada sadece almanız gereken miktarda yemek bulundurun. Çok fazla çeşitte ve miktarda yemeği masaya koyarsanız kendinizi daha fazla yemek tüketmiş olarak bulabilirsiniz. Porsiyonlarınızı küçültebilmek ve kilo kontrolünü sağlayabilmek için yemek tabaklarınızı küçük salata tabağınızı büyük seçmeyi unutmayın" ifadelerini kullandı.

"Hareketinizi arttırın"
İş hayatındaki yoğun tempodan sonra, kaliteli zaman ayrılması gerektiğini ifade eden Küçük, "İşte, bu zaman dilimlerini birlikte spor yapabilirsiniz. İşten sonra birlikte bisiklete binmek, yürümek veya yüzmek en güzel alternatiflerden birisidir. Eşinizle birlikte ‘egzersiz çifti’ olursanız, koltukta uyuya kalmak yerine akşam geç saatlerde bile birlikte spora gidebilirsiniz" şeklinde konuştu. 

Etiketler: aslıhan küçük


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