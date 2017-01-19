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'Evleneceğim' dedi kandırdı

Muğla'da evlilik vaadiyle kandıran dolandırıcıların tuzağına bu kez de Milas’tan bir vatandaş düştü. Akkovanlık Mahallesi’nde yaşanan olayda bir kişi, evlilik vaadiyle dolandırıldı.

Evleneceğim dedi kandırdı

19 Ocak 2017 11:54

Edinilen bilgiye göre; Akkovanlık Mahallesi’nde ikamet eden 22 yaşındaki M.D., evlenmek için İzmir’in Kemalpaşa ilçesinden tanıdığı Ö. isimli şahıs vasıtasıyla 22 yaşındaki E.Y. (Gülcan Aygül) ile tanıştı. Şüpheli E.Y. (22), M.D. ile evlenmek için 8 bin 500 lira para istedi. D., parayı vermeyi kabul etti. Karı-kocanın da içinde olduğu dolandırıcı çetesinin planı devreye girdi.

D., E.Y. ile birlikte evleneceği düşüncesiyle Akkovanlık Mahallesi’ne gitti. D. ile E.Y. Akkovanlık’ta yaşamaya başladı. D., nikahı için gün saymaya başladı.

Bu esnada Milas Jandarma Komutanlığı ekiplerine E.Y. ile ilgili kayıp şahıs başvurusunda bulunuldu. Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.’nin evinde E.Y.’nin zorla tutulduğu ve alıkonulduğu ihbarıyla harekete geçti.
Kayıp şahıs başvurusuyla D.’nin evine gelen jandarma ekipleri, D.’ye evde E.Y. isimli bir şahsın olup olmadığını sordu. D., evde E.Y.’nin olmadığını ancak Gülcan Aygül isimli birinin olduğunu ve evleneceklerini söyledi.
Bunun üzerine sahte kimlikli Gülcan Aygül’ü sorgulayan ekipler, olayın gerçek yüzünü öğrendi. Aygül, gerçek isminin E.Y. olduğunu ve D. ile para karşılığı sahte kimlikle, sahte bir evlilik yapacağını itiraf etti.

Şüpheli E.Y., evlilik vaadiyle D.’yi kandırdıklarını itiraf ederken olayın içinde eşi Y.Y. (33) ve beraberindeki K.K. (44) ve M.İ.’nin (36) de olduğunu ve beraber 8 bin 500 lirayı alarak dolandırdıklarını kaydetti.

Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, evlilik vaadiyle dolandırıcılık suçundan E.Y., Y.Y., K.K. ve M.İ. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler ifade ve sağlık kontrolü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Demet Leyne
 


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