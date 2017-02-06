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Evlenecek çiftlere nikah öncesi eğitim

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 'Evlilik Okulu' adı altında evlenecek çiftlere nikah öncesi eğitim vermeye başladı.

Evlenecek çiftlere nikah öncesi eğitim

06 Şubat 2017 16:56
Evlenecek çiftlere nikah öncesi eğitim - Tıkla İzle

Sosyolog, psikolog, aile hekimi, doktor ve davranış bilimleri uzmanların katıldığı eğitimde, yeni evlenecek çiftlere mutlu ve huzurlu aile yapısıyla ilgili bilgiler verildi. Eğitimin ilk gününe 4 çift katılırken, eğitime katılan çiftlere katılım sertifikası verildi.

Toroslar Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Günümüzde artan boşanma vakalarının üzerine harekete geçen Toroslar Belediyesi, 'Evlilik Okulu' adı altında yeni evlenecek çiftlere eğitim vermeye başladı. Toroslar Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne evlenmek için başvuru yapan çiftler, artık önce eğitimden geçecek ardından nikahları kıyılacak. İlk etapta 2 saat olarak planlanan eğitimler, önümüzdeki günlerde çiftlerin de istekleri doğrultusunda 5 gün, günde 2 saat olmak üzere toplamda 10 saate çıkarılabilecek. Sosyolog, psikolog, aile hekimi, doktor ve davranış bilimleri uzmanların katıldığı eğitimde, yeni evlenecek çiftlere mutlu ve huzurlu aile yapısıyla ilgili bilgiler verildi. 4 çiftin katıldığı ilk günkü eğitimlerde, aile danışmanı Zeliha Vurgun tarafından bilgilendirme yapıldı. Uygulamalı olarak da çiftlere 'mutlu' aile yapısı anlatılırken, eğitimin sonunda çiftlere katılım sertifikası verildi.

"Erkek egemenliği öne çıktığı zaman evlilikte sıkıntılar yaşanabiliyor"
Yaptıkları eğitim çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye olarak bugünden itibaren nikah olacak çiftlere 'Evlilik Okulu' adı altında bir eğitim programı düzenlemeye başladıklarını ifade ederek, "Bu eğitim programlarına bir sosyolog, bir psikolog, bir aile hekimi, bir doktor katılacak. Ayrıca davranış bilimleri uzmanından da destek alacağız. Özellikle son zamanlarda ayrılık olaylarının çok fazla görüldüğü şehrimizde ve ülkemizde, evlilik öncesinde böyle bir eğitim vermek suretiyle çiftlerin gelecekte, evlilik sonrasında birbirlerinden talepleri, istekleri genelde yetiştiği aileden gördükleriyle götürülür. Tabi sosyalite, toplum değişiyor. Dolayısıyla eski o atadan görülen modeller, özellikle ataerkil bir yapının olması, kadının bu yapıda biraz daha geride olmasından dolayı erkek egemenliği öne çıkmak suretiyle zaman zaman sıkıntıların yaşandığı evlilik durumları oluyor. Talep ettikleri takdirde bize gelen nikah kıymak üzere çiftlere bu önerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

"Mutlu, huzurlu aileleri oluşturma gayreti içerisinde olacağız"
Birinci etapta 2 saatlik programlar şeklinde eğitimler verileceğini belirten Tuna, "Çiftler sorabilecekleri her türlü soruyu da uzman kişilerden öğrenmek suretiyle mutlu aileler, huzurlu aileleri oluşturma gayreti içerisinde olacağız. Allah herkese bir ömür vermiştir. Önemli olan bu ömrü sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşamak. Evlendikten sonra çocuklar üzerinde çok etkili olan evliliğin durumu ve o çocukların gelecekteki toplumu oluşturmasından baktığımızda çok anlamlı bir proje diye düşünüyorum. Tabii ki konular uzman arkadaşlarımız tarafından her detayda ayrı ayrı etüt edilecek, çiftlerimize öğretilecek. İnşallah bu programı sürekli devam ettireceğiz. Zaman anlamında şimdilik 2 saatlik program şeklinde düzenliyoruz. Ancak çiftler isterse bunu daha da genişletmek suretiyle haftada 5 gün, günde 2 saat olmak üzere toplamda 10 saat eğitim verebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bu çiftler artık bizim akrabamız gibi sürekli takip edilecek"
Eğitimin ardından da çiftlerin sürekli takip edileceğini vurgulayan Tuna, "Yani aradaki farkın ne olduğunu, verilen bu eğitimin o aile üzerindeki etkilerinin ne olduğu, eğitim alanla, almayan arasındaki farkın arasını da görmek niyetindeyiz. Bu çiftler artık bizim akrabamız gibi sürekli takip edilecek çiftlerimiz olacak. Zaten biz Toroslar’ın bütününü bir aile olarak görüyoruz. Biz büyük bir aileyiz. 300 binlik bir aileyiz. Bu ailenin de huzurlu, mutlu olması bizlerin mutluluğu demektir. Bugün 4 çiftimiz bu eğitime geldiler. Allah mutluluklarını daim eylesin. Çocuklarıyla mutlu bir hayatları olsun diliyorum. Attığımız bu adımın da evliliklerine bir katkısı olursa bizler de çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu. 

Koray Ünlü

Etiketler: Evlenecek çiftlere eğitim, mersin


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