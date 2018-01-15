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Evlenme teklifinde tektaşa dikkat!

Ömür boyu sürecek mutluluğun ilk adımı olan evlilik teklifinde seçilecek olan tektaş yüzüklerin de önemli olduğuna vurgulayan Lizay Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serbes bu konuda dikkat edilmesi gerekenlere dair ipuçları verdi.

Evlenme teklifinde tektaşa dikkat!

15 Ocak 2018 10:38

Pırlanta tektaş yüzükler, evlilik tekliflerinde kullanılan, vazgeçilmez ve klasikleşmiş yüzük modelleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bağlılığı ve birlikteliği simgeleyen ve sonsuz aşkın simgesi olarak kabul edilen pırlanta tektaşları seçerken ise dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunuyor.

Pırlantanın kalitesini belirleyen 4 temel özellik

Evlenme teklifinde takdim edilen tektaş yüzüğün ömür boyu birliktelik anlamını taşıdığını ve bu yüzden tekliflerin olmazsa olmazı olarak kabul edildiğini söyleyen Mahmut Serbes, pırlanta tektaşların uzun yıllar geçse de değerinden hiçbir şey kaybetmemesinin bir diğer tercih nedeni olduğunu belirtti. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın yüzük seçiminin modası geçmeyen ve yıllar sonra da rahatlıkla kullanılacak bir klasik montürden yana olması gerektiğini söyleyen Serbes, pırlantanın kalitesini belirleyen 4 temel özellik olan kesim, renk, berraklık ve karat ağırlığına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Küçük bir bütçeyle de etkileyici bir yüzük seçilebileceğini vurgulayan Serbes, pırlanta tektaş takdim edilecek kişinin zevklerinin ve tarzının da göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler: evlenme teklifi, evlilik yüzüğü, Lizay Pırlanta, pırlanta tektaş, tektaş yüzük

 

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