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Evlenme teklifini denize yazdı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilginç bir evlenme teklifi gerçekleşti.

Evlenme teklifini denize yazdı

29 Kasım 2016 19:37

İlçede uzun yıllardır tekvando hocalığı yaptığı öğrenilen 37 yaşındaki Ferhat Akdemir, iki yıldır birlikte olduğu 31 yaşındaki Derya Efil’e evlenme teklifini denize yazdığı yazıyla yaptı.

Sevdiği kıza farklı bir evlenme teklifi düşündüğünü ve birçok insanın sevdiği kişiye farklı şekilde evlenme teklifi yaptığını söyleyen Ferhat Akdemir yaptığı açıklamada, “Sevdiğim kız arkadaşım şu anda Hollanda'da ikamet ediyor. Kız arkadaşımla Fatsa’da tanıştık ve iki yıldır birlikteliğimiz sürüyor. Ben de birlikteliğimizi evlilikle noktalamak istiyorum. İkimizin hayatında güzel ve farklı bir anı olarak kalması için böyle bir evlenmek teklifi yaptım. Evlenme teklifini dağlara yazmasam da denize yazdım. İnşallah evlendiğimizde de sevdiğimin adı dağlara yazacağım” dedi.

Sosyal medya aracılığıyla kabul etti
Hollanda’nın Amsterdam kentinde yaşayan ve sosyal medya aracılığı ile denize yazılan kendisine evlenme teklifini gören Derya Efil ise çok şaşkın olduğunu belirterek, Ferhat Akdemir’in ilginç bulduğu evlenme teklifini kabul ettiğini belirtti. 

Ahmet Altay
 

Etiketler: evlenme teklifi


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