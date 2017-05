Evlenmek için by lock yükleyen sanığa 5 yıl hapis

Sanık, "FETÖ'nün dershanesinde bir öğretmen by lock indirdi. Bayanlardan havuz sistemi olduğunusöyledi. Bu program üzerinden 2 ay içerisinde 3 tane bayan resmi gönderdi. Adayları beğenmedim, sildim" dedi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.D. (33) ve avukatı hazır bulundu.

Savcılığı ifade verdiğini, etkin pişmanlıktan faydalandığını ve by lock ile ilgili verdiği ifadeleri kabul ettiğini söyleyen sanık A.D. beraatını ve tahliyesini talep etti.

Sanık A.D., Savcılığa etkin pişmanlıkta bulunduğu savunmasında şunları söyledi: "2012 yılında MSB ANT Kayseri İşletme Müdürlüğü'nde veznedar olarak göreve başladım. 29 Temmuz 2016'da açığa alındım. 2014 yılında Zaman Gazetesi'ne Serhat Dershanesi'nin sınav kitapçığını almak için abone olmak zorunda kaldım. 13 yıldır aynı hattı kullanıyorum, 2004 yılında Serhat Dershanesi'ne gittim. Dershane dışında herhangi bir oturma evlerine gitmedim. Bekarım, FETÖ'nün evlendirme gibi bir oluşumu olduğunu, 2014 yılı Eylül ayında Serhat Dershanesi'nde öğretmenim olan M.S. ile bir kitap evinde karşılaştım. Halen bekar olduğumu söyledim. Bana yardımcı olacağını, dershaneye gelmemi söyledi. Dershanede soyadını bilmediğim Yasin isimli kişi ile tanıştım. Memur olduğunu, bayanlardan havuz sistemi olduğunu söyledi ve telefonumu alarak by lock programını yükledi. Bu program üzerinden bayanların fotoğrafını göndereceğini söyledi. 2 ay içerisinde 3 tane o programdan bayan resmi gönderdi. Bu şekilde by lock programını kullandım. 2015 Aralık ayında yüklenen by lock'u adayları da beğenmediğim için 2016 Ocak ayında programı sildim. Suç işlemek maksadıyla kullanmadım."

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.D.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri de gözetilerek 5 yıl hapis cezasına, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eski polise 6 yıl 3 ay hapis

Öte yandan aynı mahkemede başka davada by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski bir polis, "Suçsuzum, tahliyemi istiyorum. Ailem mağdur, 3 kızım mağdur, by lock kullanmadım" dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanığa 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Şeref Kahraman