Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun İncirlik Park Alanı mevkisinde şüphe üzerine Sami O.‘nun kullandığı otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde arama yaparken, narkotik köpeği yedek lastiğin bulunduğu yerde tepki verdi. Narkotik polisleri, yedek lastiği bıçakla kestiklerinde paketler halinde uyuşturucu maddeleri buldu.

Ayrıca narkotik köpeği otomobilin göğüs ve yakıt deposuna da tepki verince polis buralarda da gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirildi.

Sami O. (45) ile birlikte sevgilisi Esma N. (38) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ele geçirilen toplam 25 kilogram uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 400 bin lira olduğu öğrenildi.

Uyuşturucuyu Diyarbakır’dan getirdiklerini söyleyen sevgililerden Sami O., “Biz sevgiliyiz. İkimiz birbirimizi seviyoruz. Ama düğün yapacak para bulamadığımız için bu işe girdik. Uyuşturucuları İstanbul’a götürüp satacaktık. Alacağımız para ile düğünümüzü yapacaktık” dediği öğrenildi.