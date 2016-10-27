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Evlenmek isteyen 83’lük dede dolandırıldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Abdullah B.’yi ağlarına düşüren çete, yaşlı adamı dolandırdıktan sonra kayıplara karıştı.


27 Ekim 2016 15:16

Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Abdullah B. evlenmek üzere hiç tanımadığı kişiler ile telefonla iletişime geçti. İki farklı GSM numarasından yaşlı adamı arayan dolandırıcı kadınlar, kendisiyle evlenecek kişinin masrafları için para istedi. Telefondaki şahısların kendisinden para istemesi üzerine hesabında bulunan 2 bin 600 TL’yi kadınların istediği hesaba yatıran yaşlı adam evleneceği kadının aramasını bekledi. Kendisini arayan numaralara geri dönüş yapan Abdullah B. dolandırıldığını fark edince Gülhabarhatun Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Polislere iki farklı telefon numarasını veren Abdullah B, “Beni evlendirme vaadiyle kandırdılar şikayetçiyim" dedi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Şükrü Üçüncü
TRABZON

Etiketler: 83 yaşındaki dede, dolandırılan dede, Evlenmek isteyen dede


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