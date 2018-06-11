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Evlenmesine razı olmayan annesinden şikayetçi oldu

İstanbul Maltepe’de dini nikahlı eşiyle resmi nikah kıymak isteyen genç kız, başlık parası isteyip evlenmesine izin vermediği iddiasıyla annesinden şikayetçi oldu.

Evlenmesine razı olmayan annesinden şikayetçi oldu

11 Haziran 2018 12:27

Maltepe’de ikamet eden 18 yaşındaki G.D., erkek arkadaşı G.E. ile evlenmesine engel olduğunu iddia ederek annesi S.D.’den şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesinde, yaklaşık 2 yıldır arkadaşı olan G.E. ile dini nikahı yaparak birlikte yaşadıklarını belirten G.D., "Annemden evlenmemize rıza göstermesini istiyorum, kabul etmiyor. Kimliğimde de fotoğraf olmadığı için evlenemiyorum. Nüfus müdürlüğü tarafından birinci derece yakınımla müracaat etmem gerektiği söyleniyor. Annem de gitmeyi kabul etmiyor" dedi.

"ANNEMDEN DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM" 

Annesinin 25 bin lira başlık parası ve çeyiz parası ile 3 tane burma bilezik istediğini kaydeden G.D., "Ancak bu şekilde evlenmenize yardımcı olurum’ diyor. Annemden davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Genç kız, annesi hakkında önleyici tedbir kararının uygulanmasını istedi.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI 

Anne S.D. hakkında, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Kararda, müşteki G.D.’nin nüfus cüzdanında fotoğrafı olmadığı için evlenemediğini beyan ettiği, nüfus müdürlüğüne birinci dereceden yakını ile müracaat etmesi gerektiğinden annesinden yardım istediği ancak annesinin karşılığında para ve altın talep etmesi üzerine şikayetçi olduğu kaydedilirken, "Nüfus cüzdanının değiştirilmesi idari bir işlem olup, savcılığın yetki ve görev alanına girmediği anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer yoktur" denildi. 

Öte yandan Anadolu Aile Mahkemesi, müşteki G.D.’nin annesi S.D. hakkında tedbir kararının uygulanması talebini de reddetti. 

Gamze Erdemir

 

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