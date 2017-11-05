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Evlere girip ziynet eşyalarını çalan çete yakalandı

Antalya’da vatandaşların evlerine girip ziynet eşyaları çalan hırsızlar, polisin kovalamacısı sonucunda yakalandı. Yaşları 20 ile 29 arasında değişen ve aralarında 8 ayrı suçtan aranan bir şahsın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2’si tutuklandı.

Evlere girip ziynet eşyalarını çalan çete yakalandı

05 Kasım 2017 21:02

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cuma günü 21.50 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi 739 Sokak’ta bulunan bir ikametten hırsızlık ihbarı alan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler sokak üzerinde şüpheli ve tedirgin davranışlarda bulunan B.B. (26) ve onunla birlikte kiralık araç ile hareket eden. M.İ.C. (23), B.Ç. (29), G.E. (26) ve S. Ö. (25) isimli şüphelileri kovalamaca sonucunda yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet inci kolye, 1 adet inci bileklik, 1 poşet içerisinde, tahmini 5 gram esrar maddesi, 2 adet laptop bilgisayar, bir adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda imitasyon malzemeler ve saatler ele geçirildi. Ekipler, S. Ö. isimli şüphelinin 8 ayrı suçtan arandığını da tespit etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B. Ç., G. E., B.B. serbest kalırken hırsızlık olayına karıştığı belirtilen M.İ.C. ile S. Ö. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: antalya, ziynet eşyaları

 

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