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Evleri ikinci kez yanan aile yardım bekliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ikinci kez evleri yanan Tekirdağ ailesi yardım bekliyor.

Evleri ikinci kez yanan aile yardım bekliyor

15 Aralık 2016 15:32

Şemdinli yolu üzerinde kiraladıkları eve 4 ay önce yerleşen Tekirdağ ailesi ikinci kez yangın şoku yaşadı. Yüksekova’da 13 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında Güngör Mahallesi’ndeki evleri yanan Tekirdağ ailesi, Şemdinli yolu üzerindeki Mezarlık Mahallesi’nde kiraladıkları evde ise dün bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında, ev eşyasının büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

4 nüfuslu Tekirdağ ailesi, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini ve kendilerine yarım eli uzatılmasını istedi. Kış gününde mağdur olduklarını belirten Nesibe Tekirdağ, Güngör Mahallesi’ndeki evimiz yıkıldı. Bizde buraya kiraya geldik. Burada da bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde bulunan bütün eşyalarımız yandı. Bu eşyaları da zaten başkaları verdi bize, kullanılacak hiç bir eşyamız kalmadı. Bu odada çocuklarımın yatakları vardı. Her şeyimiz bu odadaydı, çocuklarımın üzerindeki okul kıyafetleri kaldı. Yatabileceğimiz, serebileceğimiz bir şey kalmadı” dedi. 


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