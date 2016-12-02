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Evleri toz içinde kalan vatandaşlar yolu trafiğe kapattı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yolları asfaltlanmadığı için toz içerisinde kaldıklarını iddia eden vatandaşlar, yolu trafiğe kapattı.


02 Aralık 2016 13:01

Tosya Yavuz Selim Mahallesi Şehit Teğmen Yavuz Eracar Caddesi'ndeki vatandaşlar toz nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ederek, sokağa bile çıkamadıklarını söylediler. Evinin önünden geçen araç trafiği ve sonrasında oluşan toza teslim olan Abdullah Sirke, “Nefes alamıyoruz. Şehrin karmaşasından kaçalım derken, tozun toprağın içine düştük. Kaç gündür toz nedeniyle bırakın sokağa çıkmayı, balkonda, hatta evimizin içinde bile nefes alamaz olduk. Torunlarımı dışarı çıkaramıyorum. Arabalar geçtiğinde, yoldan havaya kalkan toz nedeniyle göz gözü görmüyor. Kapılarımızın önü, balkonlarımız, pencere kenarlarımız hatta evlerimizin içi bile toz toprak içinde. Dışarı çıkan herkes, evine döndüğünde banyo yapmak zorunda kalıyor. Bu yolun bu şekilde toz toprak içinde bırakılması bölgede yaşayan insanlara çile çektirmekten başka bir şey değil. Bakın şu toza bakın şu merdivenlerin üstüne, evin içine bakın Allah aşkına bu eziyet bize neden yapılıyor? Şu yüzümüze gözümüze bir bakın her tarafımız toz içinde sağlığımız tehlikede. Bu bölgede bulunan meslek yüksek okulu öğretmenlerine durumu anlattım. Öğrencilerinizin sağlığı tehlikede gelin birlikte hareket edelim dedim fakat sonuç alamadım" dedi. 

Sedat Ağacıkoğlu
 

Etiketler: ev, toz


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