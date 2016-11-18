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Evlerinde 52,5 kilo esrar ele geçirilen karı koca tutuklandı

Adana'da evlerinde 52,5 kilo esrar ele geçirilen karı koca tutuklandı.

Evlerinde 52,5 kilo esrar ele geçirilen karı koca tutuklandı

18 Kasım 2016 11:05
Evlerinde 52,5 kilo esrar ele geçirilen karı koca tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, özel eğitimli "Coco" isimli köpekle evde yaptıkları aramada 52,5 kilogram esrar ve hassas terazi buldu. Aramadan sonra ev sahibi Pınar Ç. (30) gözaltına alındı. Zanlının kocası Sedat Ç. ise evde bulunamadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pınar Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerinin Sedat Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü sırada, zanlı polis ekiplerine teslim oldu. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlı sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

UMUTCAN İŞLEDİCİ

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, adana operasyon


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